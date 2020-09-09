Максим Знак задержан по делу за призывы к нарушению нацбезопасности Беларуси

Оппозиционера Максима Знака задержали в рамках дела за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии Фото: REUTERS

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак задержан по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности страны, сообщили в КС.

Следственный комитет рассматривает его дело в рамках расследования в отношении Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", сообщил адвокат Дмитрий Лаевский. Он также сообщил, что в квартире Знака планируется обыск.

В пресс-службе сообщили, что Максим Знак до последнего момента проходил по делу как свидетель, а сейчас его статус неизвестен, передаёт ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что о задержании Максима Знака заявили в пресс-службе штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Там уточнили, что оппозиционера увели люди в масках и штатской одежде.