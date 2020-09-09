Посол Германии приехал в МИД России из-за ситуации с Навальным

Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр приехал в Министерство иностранных дел России. Дипломат был вызван из-за заявлений Берлина по ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.

Правительство Германии заявило, что не может назвать срок ответа Берлина на запрос России по Навальному. При этом Германия заявила, что готова к переговорам по теме Навального и ждёт ответа от России, сообщает ТАСС.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Местные врачи пришли к выводу, что причиной приступа в самолёте стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкий скачок сахара. Анализы не показали наличия ядов в крови и моче пациента.

Спустя почти двое суток оппозиционера транспортировали в немецкую клинику "Шарите". В Берлине врачи заявили, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". При этом Москва так и не получила официального запроса от Германии по результатам обследования Навального.

Генеральная прокуратура направила запрос об правовой помощи по делу Навального 27 августа.