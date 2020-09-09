Минздрав рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в регионах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация граждан из групп риска от коронавируса начнется в российских регионах в ближайшее время. Об этом сообщила в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве рассказали, что контролироваться состояние граждан будет также с помощью специального приложения, и данные об их самочувствии также будут направлены в федеральную информационную систему.

«С помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, вакцинация которых в рамках гражданского оборота в ближайшее время начнется в регионах», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в России началась третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V». Около 40 тысяч добровольцев будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть жителей России планируют привить уже в течение 9-12 месяцев. В Москве вакцинация от коронавируса уже началась в среду, 9 сентября.