Германия готова к переговорам с Россией по теме Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин готов к переговорам по вопросу о ситуации с блогером Алесеем Навальным и ждет ответа от Москвы. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар

Однако заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц не уточнил, когда Германия даст ответ на запрос о данных по делу Навального.

В Минобороны ФРГ отметили, что проводившая исследование анализов Навального лаборатория Бундесвера работает в соответствии с международными стандартами.

Напомним, 9 сентября в МИД РФ вызвали посла Германии в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкой стороне «пора уже открывать карты», поскольку всем становится очевидно, что ФРГ «блефует, обслуживая грязную политическую возню», и до сих пор не предоставило свидетельств об «отравлении» блогера