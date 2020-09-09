«Тысячу раз подумал»: Лукашенко рассказал о своем решении опубликовать запись про Навального

Лукашенко заявил, что его решение предоставить запись было обдуманным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что записи, предоставленные им, могут быть подделкой.

«Прежде чем бросаться этими словами, надо же понимать, что эту информацию выдает президент. И прежде, чем ее выдать, я тысячу раз подумал», - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Он подчеркнул, что записи были переданы главе ФСБ Александру Бортникову.

«Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда», - подчеркнул Лукашенко.

Президент рассказал, что в стране действует специальный центр радиоперехвата.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что его спецслужбы перехватили разговор между Варшавой и Берлином. Согласно разговору якобы представителей двух стран следует, что утверждения об отравлении блогера Алексея Навального веществом серии «Новичок» фальсифицированы.

Позже разговор был обнародован на белорусском телевидении.

В Берлине и Варшаве прокомментировали, что запись не соответствует действительности.

Блогер Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Шарите. По данным ФРГ, он мог быть отравлен. Берлин попросил у Москвы данные по разработке и утилизации «Новичка».