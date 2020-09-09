Мария Колесникова является подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в Беларуси. Об этом сообщил ее адвокат Людмила Казак.

«Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами», - приводит ТАСС слова защитника члена КС

Как писал ранее сайт kp.ru, ранее адвокат Колесниковой сообщила, что она находится в СИЗО Минска, и предположила, что она может проходить по какому-либо делу в качестве подозреваемой.

Напомним, Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник, 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью связь, и увезли в неизвестном направлении.

Спустя сутки стало известно, что она была задержана на границе Беларуси и Украины, а двое других членов Координационного совета - Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.

Во время своего интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он, «как пограничник», считает, что её задержали правильно.