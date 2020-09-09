Лукашенко рассказал о просьбе Путина «по-отечески» поддержать Зеленского

Лукашенко «по-отечески» отнесся к Зеленскому Фото: REUTERS

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин просил его «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после президентских выборов на Украине.

Во время интервью российским журналистам, Лукашенко заявил, что Украина не поддержала его страну во время протестов и присоединилась к Западу, который оказывает на нее большое влияние.

Он напомнил, что Минск поддерживал Киев в сложное для нее время. Так, республика приняла у себя 160 тыс. беженцев после начала конфликта в Донбассе.

Также Лукашенко подтвердил, что Путин сам попросил поддержать Зеленского после того, как он стал лидером Украины.

«Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним», - рассказал Лукашенко о разговоре с Путиным.

Также Лукашенко прокомментировал и свои контакты с президентом Украины. По словам лидера Белоруссии, при встрече он старался убедить Зеленского, что Россия не желает зла его стране, как считают в Киеве.