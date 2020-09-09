В TikTok запустят виртуальные экскурсии по Российским музеям

Уже известно, что первым участником акции станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд крупных российских музеев c 12 сентября начнут проводить виртуальные экскурсии на платформе TikTok. Акция #КультурныйTikTok объединит экспозиции классического и современного искусства. Уже известно, что первым участником акции станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.

"В формате трансляции представители музея расскажут о моде и аксессуарах эпохи XIX-XX века, о знаменитых ювелирных яйцах Фаберже, об уникальных предметах из драгоценных камней, а также о подарках от фирмы Фаберже, которые семья Романовых преподносила своим подданным в знак особого благословения императора", - поясняют в пресс-службе платформы TikTok.

Первые виртуальные экскурсии по музею запланированы на 12, 16, 19 и 23 сентября. В дальнейшем, 26 сентября, к акции присоединиться Мультимедиа Арт музей. Он представит сразу несколько экспозиций: виртуальную выставку American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна; экскурсию, посвященную французскому коллекционеру Антуану де Кальберу (30 сентября); выставку российского фотографа Игоря Мухина (3 октября); эккурсию по выставке «Город теней» Алексея Титаренко (7 октября).

Более подробно с расписанием проекта #КультурныйTikTok можно ознакомиться в приложении TikTok. Посмотреть экскурсии можно будет в аккаунте «Культура.РФ».

Это не первый совместный проект министерства культуры и платформы TikTok. В мае этого года в рамках акции «Ночь музеев» уже была проведена серия виртуальных экскурсий по ведущим музеям страны.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о прямом эфире в TikTok с главой минздрава. В рамках трансляции весной этого года Михаил Мурашко ответил на все актуальные вопросы о пандемии и организации досуга в период самоизоляции. И этот проект тоже получил много положительных отзывов у пользователей TikTok.