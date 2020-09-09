Пара соседей и бессонница: В ОНК рассказали, как Михаил Ефремов обосновался в СИЗО

Михаил Ефремов пока не жалуется на условия содержания в СИЗО Фото: Иван МАКЕЕВ

В ОНК рассказали, как Михаил Ефремов провел первую ночь в СИЗО. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, сразу из зала суда актера доставили в изолятор.

Первая ночь, которую Михаил Ефремов была беспокойная, он признался общественникам, что плохо спал.

- Спал плохо Он последнее время из-за состояния здоровья спит не очень хорошо, но чувствует себя нормально, - рассказала Пятому каналу правозащитница Марина Литвинович.

Что касается общего состояния, то актер уверяет, что чувствует себя удовлетворительно, никаких жалоб у него нет.

Пока осужденный находится в изоляторе, в этом боксе он проведет 14 дней, пока не пройдет период карантина. Камера рассчитана на восемь человек, но пока соседей у актера всего двое: осужденный из России и из Белоруссии.

Каких-либо претензий к условиям содержания Михаил Олегович не высказал.

Правозащитники признали, что к осужденным такого уровня всегда особое отношение.

- За ним будут внимательно следить и руководство следственного изолятора, и руководство УФСИН и т.д. По одной простой причине. Человек вызывает большой интерес со стороны общества. И любое происшествие с ним - это ЧП федерального масштаба, а не просто где-то что-то зафиксируют, пожалуются, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

Общественник вспомнил, что Павлу Мамаеву и Александру Кокорину тоже создавали особые условия. Не исключено, что Михаилу Ефремову разрешат участвовать в самодеятельности.