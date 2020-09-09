Замглавы судебного пристава Москвы найден мертвым Фото: Александр ДЫБИН

В среду, 9 сентября, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов найден мертвым.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, о смерти замглавы судебного пристава Москвы, которому было 48 лет, рассказала его жена.

Со слов супруги, последние три недели ее муж употреблял алкоголь, а в день своей смерти, 9 августа, он почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Савостова рассказала, что сразу вызвала скорую медицинскую помощь, но от госпитализации ее супруг отказался. Через некоторое время ему стало еще хуже, пришлось снова вызывать скорую, но скорая по приезду констатировала смерть.

Владимир Савостов был коллекционером оружия. На его фамилию зарегистрирован ружья MerkeL и Bereta, карабины «Сайга» и Hecklep, пистолет МР-80, а также именной пистолет Ярыгина, который он получил в подарок от мэра Москвы.

По факту смерти проводится проверка.