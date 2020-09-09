Обязательного ЕГЭ по английскому не будет

Английский язык не будет входить в систему обязательных предметов ЕГЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранный язык исключили из числа предметов, обязательных для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба совета по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», - говорится в сообщении.

Ранее специалисты отмечали, что преподавание сейчас сильно отличается от школьных материалов 20-30 лет назад. Дело в том, что ранее практика английского языка была менее доступна, чем в 21 веке у детей, которые могут изучать английский по фильмам, музыке и общаться со сверстниками в других странах. И ту, и другую программу специалист оценил, как несовершенную. Доступность языка в наше время дает искажение произношения и грамматики, что усложняет сдачу ЕГЭ по английскому языку среди школьников.