Глава Кубани Вениамин Кондратьев побывал на вручении ключей дольщикам, ждавшим свои квартиры шесть лет

Глава Кубани Вениамин Кондратьев побывал на вручении ключей новоселам ЖК «Южный». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

9 сентября глава Кубани побывал на вручении долгожданных ключей владельцам одиннадцати квартир.

ЖК «Южный» был одним из наиболее сложных и инвестиционно непривлекательных долгостроев. В Краснодаре наконец-то отмечают новоселье дольщики ЖК «Южный»: свои квартиры в печально известном долгострое они ждали целых шесть лет. Изначально дом планировали сдать в 2014 году, но у застройщика возникли сложности. Благодаря личному вмешательству губернатора Вениамина Кондратьева, выделившего на решение проблемы средства из регионального бюджета, многоэтажку удалось достроить. 9 сентября глава Кубани вручил долгожданные ключи владельцам одиннадцати квартир.

ЖК «Южный» был одним из наиболее сложных и инвестиционно непривлекательных долгостроев. Чтобы люди наконец-то получили свое законное жилье, на завершение работ из регионального бюджета было выделено 176,3 млн рублей.

– Как и обещал, приехал к вам не на стройку, а уже вручать ключи. Я благодарю вас за терпение, доверие и конструктивный подход, - обратился Вениамин Кондратьев к жителям новостройки. - Инвесторы не хотели браться за ваш объект. Поэтому было принято решение достраивать его за счет краевого бюджета.

Сейчас в Краснодарском крае создана отработанная схема для решения проблем обманутых дольщиков. В работе у федерального фонда защиты прав дольщиков сегодня находятся 42 самых сложных долгостроя. Фонд выплатил 1,3 млрд рублей компенсаций. Вениамин Кондратьев пообещал: к 2023 году проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью решена.

- По каждому дому разработан алгоритм, - рассказал глава Кубани. - Спасибо вам и тем, кто еще ждет свои квартиры, за понимание и поддержку. Благодарю прокуратуру, следственный комитет и федеральный центр, которые не оставили нас один на один с этой проблемой. Я очень хотел бы, чтобы такой праздник, как у вас сегодня, был у всех обманутых дольщиков. Мы приложим для этого все усилия.

Ранее губернатор принял решение увеличить сумму, выделяемую из областного бюджета на достройку проблемных домов, до 2 миллиардов рублей. Изначально в 2020 году на это планировалось направить 1,5 миллиарда.

- Мера доказала эффективность, поэтому считаю, что сумму необходимо увеличить до 2 млрд рублей, - отметил Вениамин Кондратьев во время встречи с участниками долевого строительства и руководителями курирующих ведомств.

Глава Кубани пообещал, что все планы по завершению долгостроев будут выполнены. Всего в этом году достроят 119 объектов. Из них 24 уже сданы, еще пять – на стадии ввода в эксплуатацию.