МВД Беларуси опубликовало видео допроса человека, которого «переехал» автозак Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало видео допроса с мужчиной, кадры с которым раннее обошли интернет. Видеоролик, на котором он хватается за кабину движущегося автозака и падает через несколько десятков метров набрали сотни тысяч просмотров в первые дни протестов.

«Диванные эксперты поспешили придать сюжету драматизма: МАЗ сбил человека, переехал его, пострадавший погиб…», - прокомментировали ролик в МВД Беларуси.

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«Увидел двигавшийся МАЗ, чтобы его остановить, решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню, потому что алкогольное опьянение было и последующее ЧМТ», - позже рассказал он в ходе допроса.

Сейчас он проходит фигурантом по уголовному делу о массовых беспорядках. В МВД республики заявляют, что 30-летний мужчина много раз привлекался к административной ответственности, «с десяток из них – за распитие алкоголя в общественных местах».