Глеб Никитин обсудил с Игорем Шуваловым развитие нижегородского транспорта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым провели рабочую встречу в Москве

Губернатор Нижегородской области и глава ВЭБ.РФ провели рабочую встречу в Москве, в ходе которой обсудили реализацию основных инфраструктурных проектов. В настоящее время регион сотрудничает с госкорпорацией по нескольким направлениям: подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, редевелопмент исторической части города и модернизация транспортной системы.

- Ежегодно общественный транспорт Нижегородской агломерации обслуживает около 500 млн человек, - привел цифры Глеб Никитин. – Совместно с ВЭБ.РФ была разработана стратегия развития транспортной системы. Одно из ее основных направлений – закупка нового подвижного состава. В частности, речь идет о приобретении новых автобусов, троллейбусов и трамваев. Также мы планируем построить новые трамвайные линии в Нижнем Новгороде. Сделать это можно с помощью инфраструктурных облигаций.

Первым шагом к реализации проекта должно стать технико-экономическое обоснование стоимости капитальных затрат на модернизацию городского электротранспорта. Это упростит привлечение потенциальных инвесторов и позволит запустить концессионное соглашение на модернизацию городского электротранспорта.

- На мой взгляд, это значительно повысит инвестиционную привлекательность проекта и позволит подписать соглашение в сжатые сроки, - уверен Глеб Никитин. – Этот же механизм инфраструктурных облигаций можно использовать при строительстве новых станций метро.