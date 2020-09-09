Психолог объяснила, что делать если ребенок стал жертвой буллинга или дразнит других Фото: EAST NEWS

С началом нового учебного года школьники не только пытаются влиться в учебный процесс, но и наладить взаимоотношения друг с другом.

Детский психолог Полина Заргарова объяснила, какие дети чаще становятся жертвами травли в школе, и как родителям справиться с этой проблемой.

Дразнят не всех детей, а только тех, кто по каким-то признакам слабее сверстников. Объектами шуток могут стать дети, у которых слабо развито чувство юмора, они не могут распознать шутки и не умеют смеяться над собой.

Тот, кто не может выстроить личные границы, отразить «атаку», как раз подвергается буллингу.

- Такие дети являются «легкой добычей» агрессора. Излишняя эмоциональность тоже будет манить нападающего, провокатор ждет яркие эмоции: заплакал в ответ, бросился с кулаками, весь класс посмеялся, - говорит Полина Заргарова.

В таких случаях родителям нужно задать правильный тон, научить выставлять личные границы. Ребенок должен быть уверен, что дома его поддержат.

- Но стоит помнить, что это умение идет из семьи. Если мама делает что-то в угоду мужу и детям, постоянно уступает, но при этом переступает через себя, то ребенок будет вести себя со сверстниками также. Тут важен не только личный пример, но и самооценка школьника. Жизнерадостный, довольный и уверенный в себе гораздо реже становится жертвой буллинга, - рассказывает эксперт Пятому каналу.

Если решить проблему в домашнем кругу не удается, то родителю стоит вмешаться в ситуацию и обратиться к учителю или директору школу.

А вот в случае, если ваш ребенок является агрессором, то не стоит на него кричать, ставить в угол или угрожать. Нужно попытаться объяснить последствия буллинга на жизненном примере, обратиться к литературе или кино.