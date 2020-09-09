Интервью Александра Лукашенко российским журналистам: Опубликовано полное видео

Лукашенко провел встречу с российскими журналистами и ответил на их вопросы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Опубликовано полное видео интервью, которое Александр Лукашенко дал российским журналистам. В нем он рассказал о самых значимых событиях последних месяцев и дал свою оценку происходящим событиям в мире.

Так, президент Белоруссии оценил ситуацию с Навальным, отметив, что готов вступить за Россию и в войну. Он выразил мнение, что Запад намеренно ищет повод для конфликта.

Также он рассказал, что организованная им в Гродно разведывательная база дала свои плоды. Именно там засекли разговор Варшавы и Берлина, согласно которому информация об отравлении Навального «Новичком» является ложной.

Лукашенко также поведал и об отношениях с президентом Украины, которого он «по-отечески», по совету Путина, поддержал после выборов на Украине.

Также он выразил желание продолжать интегрировать отношения с Россией. Лукашенко подчеркнул необходимость принять на референдумах в Беларуси и России Конституционный акт Союзного государства.

Президент Белоруссии объяснил, почему вышел к людям с оружием, и что его на это сподвигло.

Александр Лукашенко отметил, что его не страшат протесты и он не считает их большой проблемой для своей страны. Поэтому когда большая группа протестующих двинулась ко Дворцу независимости, он принял решение выйти к народу, желающему поговорить с ним, а не отсиживаться за каменными стенами.

Сайт kp.ru следил интервью белорусского лидера.