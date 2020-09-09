МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии Гезу Андреас фон Гейру в связи с голословными обвинениями и ультиматумами в адрес Москвы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщили в МИД РФ.

Немецкому дипломату сообщили, что отказ Берлина передать имеющиеся данные по делу о Навальном будет воспринят как грубая враждебная провокация против Москвы, что чревато последствиями для двусторонних отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации.