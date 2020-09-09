Названы регионы с самой высокой рождаемостью

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем рождаемости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидерами по числу рождаемости в первой половине 2020 года в России стали Чеченская республика, Ненецкий автономный округ и Тыва. Такие данные приводит Росстат. Также большое число новорожденных появилось на свет в Ингушетии и Дагестане.

Добавим, что в этих пяти регионах также наблюдается низкий уровень смертности и, как следствие, естественный прирост населения.

А вот список российских регионов с самой низкой рождаемостью по итогам первой половины 2020 года попали Тульская, Владимирская, Ленинградская и Смоленская области, а также республика Мордовия.

Согласно статистике, в целом за первые шесть месяцев 2020 года в России родилось на 6% детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране с января по июль на свет появилось 811 тысяч младенцев, передает «Российская газета».