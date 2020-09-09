ООН предупреждает о новой пандемии

Из-за бедности многие будут отдавать предпочтение фастфуду Фото: Анастасия ОСИПОВА

В ООН подсчитали, что на данный момент здоровая пища уже недоступна для 3 миллиардов человек. Из-за пандемии коронавируса население обеднело, и многие скорее будут отдавать предпочтение фастфуду. Ожидается, что в течение следующего десятилетия общемировые расходы на здравоохранение превысят 1,3 триллиона долларов в год, однако эксперты опасаются, что следующей пандемией, которая ждет человечество станет мировое ожирение.

Наиболее остро эта проблема сейчас стоит для Великобритании. По первоначальным оценкам, около двух трети жителей этой страны на данный момент страдают от ожирения. Это самый высокий показатель в Европе. И в каждом 7 случае смерти на территории Великобритании, причиной является именно ожирение. В этой связи правительство страны планирует вводить ограничения на продажу вредной еды и рекламу фастфуда в интернете и в средствах массовой информации, сообщает Financial Times.

Ранее сайт kp.ru приводил экспертное мнение на тему фастфуда. По словам диетолога – полностью отказываться от вредной, но вкусной пищи не стоит. Однако важно не злоупотреблять подобным питанием.