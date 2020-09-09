СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Мария Колесникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по уголовному делу о призывах к захвату власти в Беларуси.

Как сообщает Следственный комитет республики, в настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав Координационного совета, действий, «на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В настоящий момент продолжается расследование по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности страны.

Напомним, Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью связь, и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки стало известно, что она была задержана на границе с Украиной, двое других членов Координационного совета - Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.

Во время своего интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он, «как пограничник», считает, что её задержали правильно.

Сегодня, стало известно о задержании Знака по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности страны, позже о задержании Колесниковой по делу о призывах к захвату власти.