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Экономика

Эксперты объяснили, чем грозит бесконтрольное развитие банков

Человек может оказаться полностью зависим от кредитных учреждений
Елена АКИМОВА
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Эксперты объяснили, чем грозит бесконтрольное развитие банков

Эксперты объяснили, чем грозит бесконтрольное развитие банков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что расширение банковского влияния на другие сферы: медицину, облачные хранилища и тд, - помогут людям и бизнесу жить комфортно, но необходимо держать данные экосистемы под контролем.

Эксперты оценили возможность такого контроля, а также рассказали о последствиях для рядовых россиян. Профессор Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин уверен, что предлагая потребителю различные услуги и продукты, банки формируют свое досье, которое охватывает не только экономическую часть жизни клиента.

- Финансовые корпорации могут манипулировать людьми, давить на них и создавать иллюзию, что нужна очередная карта, услуга, кешбэк, - рассуждает профессор в беседе с ОТР.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев согласен с доводами ученого, но добавляет, что контролировать такие экосистемы будет довольно сложно.

- Собирая досье банк становится как бы центром системы. Он начинает думать за человека, распоряжаться его финансами, но вряд ли будут что-то навязывать, а вот предлагать исходя из интересов клиента – да, - заключил Беляев.