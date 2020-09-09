Форум РИФ in the City пройдет в Москве 21 сентября

РИФ in the City — это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе, цифровой трансформации и цифровой зрелости. Акцентом этого года станет поиск ответа на вопрос: “Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?”

Кроме форумного формата, площадка РИФ — это идеальное место для нетворкинга. Здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители IТ-отрасли и смежных отраслей. Форум пройдет в течение 1 дня в 4 параллельных потоках. В холле ЦДП будут развернуты экспозиционная зона, медиа-центр, и зона нетворкинга.

На протяжении 23 лет РИФ проходил в выездном формате (Московская область) в марте-апреле ежегодно. В 2020 году из-за событий, связанных с распространением Covid-19, РИФ+КИБ 2020 (запланированный изначально на 15-17 апреля 2020 года) был перенесен в онлайн-формат: под брендом РИФ.онлайн в период с 15 апреля по 20 августа прошло более 150 онлайн-секций, в которых в общей сложности приняли участие 600 докладчиков и десятки тысяч слушателей.

Основными темами форума станут:

искусственный интеллект

биотех

deeptech

govtech

автомобили и технологии

edtech

Russia as a global R&S center

lifestyle

media

осознанное потребление

superapp

peopletech

women & it

e-com

HR

финтех

fake news и новые цифровые реальности

Форум РИФ 2020 / in the City станет долгожданным офлайн-продолжением форума РИФ.онлайн, который стартовал 15 апреля 2020 года. РИФ.онлайн — это самый масштабный интернет-марафон в стране: за 5 месяцев вещания организаторам удалось запустить несколько контентных форматов: от аналитических секций до интервью.

Больше информации здесь.

Как принять участие

Участие в РИФ+КИБ 2020 возможно только для пользователей, прошедших РЕГИСТРАЦИЮ (онлайн-регистрация и оплата участия осуществляются через платформу RUNET-ID): https://runet-id.com/event/rif20

Предусмотрено дистанционное (онлайн) участие, которое обеспечит доступ только к онлайн-трансляции из главного зала РИФ 2020 / in the City.

Подробности и регистрация: www.rif.ru