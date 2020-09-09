Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать Белоруссию Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не намерена покидать Белоруссию.

«Нет, я не хочу покидать страну», - заявила она. При этом, по ее словам, с начала августа за ней постоянно ведется слежка, и она старается не покидать дом одна.

Писатель считает, что Координационный совет белорусской оппозиции «будет жить». «Мы его сделали расширенным ... Координационный совет не умер, там уже записалось больше четырех тысяч человек», - сказала она.

Напомним, создание Координационного совета для обеспечения мирного трансфера власти инициировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Как писал сайт kp.ru, политик поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и своему адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.