Борис Грачевский рассказал, будут ли российские режиссеры подстраиваться под новые правила премии Оскар

Борис Грачевский рассказал о новых правилах для номинантов Оскара Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Киноакадемия США утвердила новые правила номинирования на «Оскар», которые должны отвечать «новым общественным идеалам», и теперь статуэтку смогут получить только картины, при производстве которых не обидели ни национальные, ни сексуальные меньшинства, ни женщин, ни инвалидов.

В эфире Радио «Комсомольская правда» новые правила прокомментировал советский и российский кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский.

«Для меня это абсолютно ужасная глупость. Но самое удивительное – ладно, когда чернокожий артист играет, его видно, что он черный. А что, кричать, что я гей или я лесбиянка? ... какой-то ужас», - отметил он.

Грачевский также заявил, что это «прекрасное время» премия «обойдется» без российских режиссёров. «Там вообще страна сошла с ума, и уже давно. И действительно, какие-то загадочные условия, которые ну никак не должны быть. Я считаю, что искусство должно быть свободным, в первую очередь, и не считать, кто гей, кто инвалид», - заключил он