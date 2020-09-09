Эксперт рассказал, почему у всех кандидатов на выборах не может быть равных возможностей

13 сентября в единый день голосования россиянам предстоит выбрать 20 глав регионов и депутатов парламентов в 11 регионах страны. Голосование впервые будет идти в течение нескольких дней.

С 10 сентября в Общественной палате заработает ситуационный центр, в котором три дня будут собирать, обрабатывать и анализировать информацию, поступающую от наблюдателей из регионов. В режиме реального времени информация будет доводиться до журналистов и общественности. Об этом журналистам рассказал член рабочей группы по установлению объемов эфирного времени ЦИК России, председатель Координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он также рассказал, почему кандидаты на выборах не получают равного освещения своих программ в СМИ. По словам Максима Григорьева, равенство в данном случае в принципе невозможно. Причина в том, что у кандидатов разные стартовые возможности и разная узнаваемость и информационная активность. Скажем, если кандидат, предлагающий свою кандидатуру на выборах является известным актером, певцом или спортсменом, он автоматически получает больше внимания СМИ. К тому же не каждый кандидат может сформировать интересную повестку и не каждый понимает, чего ждут люди. Например, некоторые из действующих губернаторов, чтобы вновь победить на выборах, стали сами вести аккаунты в соцсетях, и это расширило их аудиторию. А другие кандидаты этого не делают.

- Ситуация, когда противник сильнее тебя, совершенно нормальная. В выравнивании возможностей, умении нарастить популярность и обыграть более сильного и состоит дар политика и искусство работы политтехнолога, - пояснил Максим Григорьев.

Что касается самой возможности выступить в СМИ, то по словам Григорьева, у всех кандидатов с этим не было никаких проблем. На губернаторских выборах в этом году бесплатное время кандидаты получили на 71 телеканале и 64 радиостанциях, а также бесплатные площади в 462 государственных периодических изданиях. Другое дело, что далеко не все кандидаты этим воспользовались.