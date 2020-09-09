Все факты участия детей в акциях протеста в Белоруссии получат правовую оценку Фото: Андрей ЗОБОВ

Все факты участия детей в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии получат правовую оценку, а их родители понесут ответственность. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко.

Вице-премьера подчеркнул, что, когда родители приводят своего ребенка на несанкционированные акции, они «сознательно» подвергают его опасности.

Кром того, Петришенко назвал недопустимым «подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей».

«Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», - приводит агентство БелТА слова вице-премьера.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах.