Эксперт позитивно воспринял идею ввести маркировку пива Фото: Сергей ГАПОН

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил предложение ввести маркировку пива. Про инициативу рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Вполне нормальное предложение. Будет дополнительная система учета. Мы предлагали в своё время просто взять и на пиво распространить требования к маркировке такие же, как сегодня применяются к вину, - комментирует RT Шапкин.

Эксперт ссылается на мнение представителей крупных пивоварен, они признают, что на рынке много контрафактной и нелегальной продукции.

- По нашим оценкам, до половины продукции находится в теневом обороте, — пояснил Шапкин.

Отдельно стоит говорить про пивные напитки, данная сфера полностью лишена какого-либо контроля.

- Это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продаётся в пластиковых бутылках. Таким образом, вся сфера нуждается в более жестком контроле, - заключил эксперт.