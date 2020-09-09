Синоптик рассказал, ждать ли «бабьего лета» в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понижение температуры и дождевая погода является «предтечей бабьего лета», которого не может быть без похолодания и без дождей. Об этом в эфире Радио «Комсомольска правда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

По его словам, в Москве даже несмотря на то, что температура понизилась сразу на десять градусов – с 25 до 15-16, она все равно выше норм. Так днем ранее, 8 сентября, норма была превышена на 3,5 градуса. «Сегодня на пару градусов выше нормы, и до конца недели - температурный фон на 1-2 градуса выше нормы», - рассказал эксперт.

Вильфанд сообщил, что еще сегодня-завтра ожидается дождливая погода, а вот уже с пятницы, 11 сентября, дождей не прогнозируются, хотя будет еще облачно, а в субботу-воскресенье, 12-13 сентября, переменная облачность, «много солнышка и дождей практически не будет». В субботу около 18 градусов, а в воскресенье будет стремиться к 20 градусам.

Руководитель Гидрометцентра также рассказала, что уже сейчас бабье лето можно увидеть в Центральном федеральном округе, но южнее – в центрально-черноземных областях – в Воронеже и в Липецкой области, где 22-24 градуса. В Ростовской области коло 25-29, в Краснодарском крае около 30, в Сочи около 30, в Крыму 28-30.

«А у нас нормальная осень. А южнее – бабье лето», - отметил он.