Путин отметил укрепление ШОС, несмотря на пандемию коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепилось, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, из-за которой скорректировался план многих мероприятий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеоконференции с главами Министерств иностранных дел стран ШОС.

По его словам, Россия в качестве председателя постаралась сделать все необходимое, чтобы ШОС не сбавляла темпы, несмотря на распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы», - отметил Путин, и добавил, что ключевые задачи считает выполненными, а по основным направлениям сотрудничества укрепилось.

Тем не менее российский лидер отметил, что «многое ещё необходимо сделать для расширения взаимодействия стран Шанхайской организации в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнёрств и выстраивания единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты».