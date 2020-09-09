Ефремов не позволит Пашаеву представлять его интересы в апелляции

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», - заявила она.

Ранее Пашаев назвал глупостью, что актер отказался от его услуг, а также заявил, что подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную.

Напомним, суд Москвы приговорил Ефремова к реальному сроку в восемь лет тюрьмы, и актера отправили в СИЗО прямо из зала суда. Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова. Как писал сайт kp.ru, актер слушал приговор, шатаясь, держался за стол.

Актеру зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом - находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев. Досрочное освобождение в данном случае возможно будет только после отбытия половины наказания.