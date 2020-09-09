«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины Фото: REUTERS

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи в Нормандском формате в Париже в декабре прошлого года. Такое мнение высказал бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

По его словам, во время саммита в декабре 2019 года переговоры проходили сложно, но Путин «очень уважительно» общался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотел найти решение конфликта на востоке Украины. Однако, по его словам, сейчас «ситуация кардинально поменялась».

«Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего» – сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча политических советников в «нормандском формате» должна состояться на этой недели, в пятницу, 11 сентября текущего года. Они должны обсудить программу предстоящих переговоров лидеров «четверки», а также планировать дату предстоящего саммита.

В «Нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе на данный момент входят Украина, Россия, Германия, Франция