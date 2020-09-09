В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В российской столице за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Общее число летальных случаев в Москве за все время распространения вируса увеличилось до 4 947. Тем временем в России количество умерших от "ковида" достигает 18 135 человек.

В целом ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, число новых заразившихся постепенно сокращается. Благодаря этому в о многих регионах государства местные власти приступили к поэтапному снятию введенных ранее ограничительных мер.

Как писал сайт kp.ru, что по словам экспертов, 1,7% - это данные по инфицированным коронавирусной инфекцией, которые умирают от болезни в России. Это более чем в 17 раз превышает летальность от сезонного гриппа (0,1%).