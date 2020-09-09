Названы фильмы с "Оскаром", которые не получили бы премию по новым правилам

Получить кинопремию "Оскар" - всегда почетно и довольно сложно для режиссеров картин. Теперь же правила для того, чтобы ее получить стали еще более жесткими. Американская киноакадемия представила новые максимально политкорректные требования к будущим фильмам. С 2024 года для картин будут действовать расовый и гендерный цензы.

Кинокритик Николай Никулин назвал фильмы, которые уже получили знаменитую премию "Оскар", которые не получили бы ее из-за новых правил. Об этом он рассказал в интервью "Пятому каналу"(5-tv.ru).

По его словам, чтобы побороться за статуэтку в номинации "Лучший фильм" смогут лишь те картины, в которых герой фильма или один из важных для сюжета второстепенных персонажей будет темнокожим. Допускаются для этих ролей азиаты или латиноамериканцы. Также не менее 30% второстепенных ролей должны отводиться представителям ЛГБТ, расовым или этническим группам, женщинам или людям-инвалидам. Кроме этого, вся сюжетная линия должна быть выстаиваться таким образом, чтобы показать проблемы этих групп людей и особенности их жизни.

- Например, рассмотрим "Игры разума" или всем известный "Гладиатор" - классический фильм. Это же все брутальные, маскулинные фильмы с белокожими актерами, - заявил эксперт.

Также по мнению Никулина отметил такие картины как "Властелин колец", "Титаник", "Храброе сердце", "Английский пациент", "Форрест Гамп", "Отступники". Во всех этих фильмах ведущие роли играют актеры европеоидной расы. А сюжет не затрагивает проблемы меньшинств.