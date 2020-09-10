Адвокат запросит экспертизу из-за ушибов на теле Колесниковой

Мария Колесникова Фото: REUTERS

Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак планирует обратиться к следователям.

Сторона защиты Марии планирует запросить экспертизу из-за появившихся после задержания Колесниковой ушибов на теле. Об этом сообщила пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

- Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы, - говорится в сообщении.

По последним данным, оппозиционерка чувствует себя хорошо и вполне бодро. Ранее в СИЗО ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь: у нее поднималось давление и беспокоило сердце, сообщил юрист.

- На теле есть ушибы, побаливают руки, поскольку ее силой заталкивали в машину и удерживали, - уточняется в сообщении адвоката.

Ранее сайт kp.ru писал, что Мария Колесникова была задержана на границы Белоруссии с Украиной. Женщина, которую задержали как подозреваемую по делу о призывах к захвату власти, активно проявляла сопротивление и даже порвала свой паспорт. По официальной версии белорусских властей, Колесникова в месте с несколькими спутниками намеревалась выехать на Украину.

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