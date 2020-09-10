Правительство РФ выделит деньги на дороги и вакцины от гриппа Фото: REUTERS

В четверг, 10 сентября, состоится заседание правительства, которое проведет премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кабмин намерен обсудить распределение бюджетных средств по ряду направлений. Об этом сообщает пресс-служба органа власти. Также на заседание будет вынесен вопрос преобразования Координационного совета по развитию туризма в Правительственную комиссию по развитию туризма.

Согласно повестке, из резервного фонда планируется выделить Минздраву деньги, необходимы для закупки вакцин от гриппа в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов.

Также кабмин обсудит и выделение через Росавтодор регионам страны средств для строительства автомобильных дорог. Проект распоряжения предполагает, в том числе и ускорение стройки дорог и объектов улично-дорожной сети в городских агломерациях, в Марий Эл и Владимирской области.