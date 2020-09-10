Отдыхающих в Турции россиян возмутило название отеля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отдыхающие на территории турецкой Аланьи российские туристы возмущены "уткой" хитроумных туроператоров и считают происходящее настоящим "разводом".

Сообщается, что граждан разозлил инцидент с названием турецкого отеля, которое не соответствует информации об отеле с фактическим местом проживания. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Как заявляют туристы, в стране есть несколько гостиниц с похожим названием, а туроператор, по их словам, намеренно убрал из названия в своих ваучерах три уточняющих место слова.

- Гости постоянно скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им была продана. Разборки на стойке ресепшен можно наблюдать практически каждый день, - рассказала порталу представительница компании.

Тем временем, в пресс-службе одного из туристических агентств объяснили TourDom, что неразбериха возникла из-за проблем с самими объектами - один из отелей, связанных с этим инцидентом, сейчас и вовсе отказался принимать постояльцев.