Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией Фото: REUTERS

Европейский союз выступил с требованием к Белграду отказаться от участия в военных учениях, которые должны состоятся в период с 10 по 15 сентября 2020 года в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.

В ведомстве отметили, что приняли решение отказались от участия в любых военных учениях на ближайшие полгода, в том числе с ОДКБ и Россией.

- Мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом, - цитирует агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александара Вулина.

Ранее сайт kp.ru писал, что в последние годы политические, экономические, военно-технические отношения России и Сербии развивались достаточно плодотворно. Именно это и могло вызвать недовольство со стороны Соединенных Штатов и НАТО.