Ребенок в утробе спас жизнь своей матери Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Лондона посчастливилось быть спасенной собственным нерожденным ребенком. По мнению 28-летней Рейчел Бейли, если бы она не была беременна, то, возможно, никогда не узнала бы правды о своем здоровье.

Женщина рассказала, что на 21 недели беременности у нее началось внезапное кровотечение. Ее экстренно доставили в больницу, где провели ультразвуковое обследование. Об этом пишет The Mirror. Оказалось, что у нее внутри опухоль размером с грейпфрут.