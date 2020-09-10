Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летний российский теннисист Даниил Медведев смог обыграть своего соотечественникa Андрея Рублева в четвертьфиналe Открытого чемпионатa США (US Open).

Сообщается, что третья по счету встреча спортсменов завершилась co счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). При этом Рублеву ни разу не удалось обыграть своего противника.

Матч проходил на стадионe имени Артурa Эша, но внезапно был приостановлен на несколько минут в концe первого сетa. Оказалось, что это произошло в связи с отключением электроэнергии. Об этом пишет ТАСС.

В полуфинале третий сеяный турнира будет выступать против победителя матча Доминик Тим (Австрия, второй номер посева) - Алекс де Минаур (Австралия, 21). Их встреча намечена на ночь четверга.

Напомним, ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ранее он одержал семь побед на турнирах под эгидой ATP.