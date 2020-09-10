Правительство одобрило выплаты на детей для безработных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре 2020 года.

Как сообщается на сайте кабмина, для этих нужд из федерального бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей.

- Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная мера поддержи населения крайне необходима, учитывая условия эпидемии коронавируса в стране. Данный выплаты позволят обеспечить дополнительную социальную поддержку для около 2,8 миллиона граждан, которые признаны безработными и имеют несовершеннолетних детей.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время своих обращений к гражданам президент Владимир Путин отмечал необходимость о выделении помощи семьям с детьми, бизнесменам и безработным.