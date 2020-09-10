Почему россияне стали меньше пользоваться банковскими картами, объяснил эксперт Фото: Анастасия Осипова

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на радио "Комсомольская правда", заявил, что в последнее время россияне стали меньше пользоваться банковскими картами. Он назвал главные причины, почему это произошло.

По мнению специалиста, все дело в том, что сокращение кредитных карт никак не связано с тягой к наличным, а скорее относится к расширению интернет-обслуживания.

- В период пандемии оказалось, что возможности использовать эти формы обслуживания очень большим спросом стали пользоваться - и оплата товаров, и переводы, и многие другие услуги за счет интернет-платежей пошли. Кредитные карты все-таки требуют некого очного присутствия. А когда возникла необходимость в дистанционном обслуживании, то оказалось, что интернет даже те, кому сложно было осваивать, начали этим интернетом пользоваться, - рассказал Тосунян в эфире радио "Комсомольская правда".

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