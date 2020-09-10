В России врачам изменят график работы из-за коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус почти побежден, число заражений людей становится все меньше, а выздоровевших - все больше. Однако есть те, кто не жалея ни себя, ни своего здоровья трудится на благо других. Врачей, работающих в "красной зоне", в скором времени ждет ряд новых рекомендаций.

Сообщается, что для предотвращения заражения среди медицинского персонала, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти изменят их график работы. Об этом пишут "Известия".

Для этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено запустить специальную информационную систему. Уточняется, что в ней будет аккумулироваться вся информация о работе и отдыхе медсотрудников в условиях пандемии.

- Все эти меры необходимы для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в "красной зоне", - объяснили "Известиям" в пресс-службе ФМБА.