Институт Роскосмоса предложил отправить к Луне биокорабль с животными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты института ЦНИИмаш, который входит в «Роскосмос», предложили отправить к Луне новый биоспутник «Возврат-МКА-Л» с животными на борту. Корабль хотят отправить в точку Лагранжа L1 системы Земля – Луна, примерно в 315 тысячах километров от поверхности нашей планеты. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает в журнале института «Космонавтика и ракетостроение».

- Выведение к биоспутника к Луне и проведение космических экспериментов при полете по гало-орбите в окрестности точки Лагранжа L1 предпочтительнее по сравнению с высокоапогейными орбитами, - говорится в публикации.

Эксперты считают, что форма возвращаемого аппарата должна быть изменена по сравнению с запущенными ранее спутниками «Бион-М». Прототипом решили сделать схему перспективного пилотируемого корабля «Орел».

Предполагается, что биоспутник может быть запущен на ракете-носителе «Союз-5». «Бион» является серией космических аппаратов, на которых проводятся различные биологические испытания. В числе прочих на борту космических судов исследуются воздействие радиации и невесомости на живые организмы. Последний такой аппарат побывал на орбите семь лет назад.