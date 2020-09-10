Российская туристка погибла на курорте в Абхазии

Пожилая российская туристка погибла в Абхазии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пожилая 78-летняя туристка из России умерла в минувшую среду на территории Абхазии в Республиканской больнице Сухума. Предположительно, причиной смерти женщины стал инфаркт, сообщили изданию ТАСС в прокуратуре республики.

- Пожилую российскую туристку Людмилу Герасимову, которая отдыхала в Сухуме, доставили медики скорой помощи в Республиканскую больницу. У женщины был сердечный приступ, врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти – инфаркт, - сообщил сотрудник правоохранительного органа.

Отмечается, что в скором времени специалисты проведут вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти. Россиянка отдыхала из города Коврова Владимирской области в Абхазии вместе со своей дочерью. Посольство уже связалось с последней, в настоящее время дочь Людмилы собирает все необходимые документы для отправки тела в Россию.