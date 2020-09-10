В Германии заявили, что передали результаты проб Навального ОЗХО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ уже передала результаты проб российского блогера и оппозиционера Алексея Навального специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в среду, 9 сентября, в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны Германии.

- Результаты проб пациента передали в организацию. Россия является членом данной организации, - отметил он.

Представитель правительства Германии Мартина Фиц в свою очередь заявила, что из-за этого Берлин не видит необходимости передавать доказательства выводов немецких врачей лично России.

- Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию по ситуации с Навальным, - сказал она.

Как ранее писал сайт kp.ru, немецкая газета Die Zeit накануне опубликовала материалы, в котором заявила, что Навальный выжил благодаря благодаря "цепочке счастливых случайностей" - от быстрой реакции пилотов самолета, на борту которого блогера стало плохо, до правильных действий со стороны врачей клиники в Омске.