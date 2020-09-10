На Украине заявили о тайных встречах главы офиса Зеленского с Порошенко Фото: REUTERS

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак проводит тайные встречи с бывшим главой государства Петром Порошенко в элитном бутике Sanahunt в столице страны. Об этом рассказал экс-глава президентского офиса.

Андрей Богдан заявил, что сотрудники офиса регулярно обедают вместе с лидером "Европейской солидарности" в ресторане, который находится при данном магазине. По его словам, состоялась уже по меньшей мере четыре такие встречи.

- Это происходит довольно часто. Как минимум четыре раза они точно встречали, - сообщил бывший глава офиса президента Украины в интервью на Youtube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

Политик отметил, что место встреч выбрано неслучайно, ведь раньше Андрей Ермак был юристом и имел тесные связи с бутиком, практически управлял магазином, владелицей которого является Оксана Хант.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-глава офиса Зеленского также рассказал о дипломатическом провале Украины. По его словам, власти государства не выполнили обещаний, данный российскому президенту в ходе встречи в Нормандском формате в Париже в 2019 году.