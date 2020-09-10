Режиссер Юрий Грымов: личная трагедия Пашаева могла отразиться на его работе по делу Ефремова

Грымов предположил, что Пашаев старался увеличить тюремный срок Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Семья адвоката Эльмана Пашаева погибла в ДТП из-за пьяного водителя. Эта личная трагедия юриста могла отразиться на его работе по делу Михаила Ефремова. Такое мнение выразил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в своей колонке на сайте mk.ru.

По мнению режиссера, адвокат превратил суд над актером в фарс. Не исключено, что это было сделано по каким-то личным мотивам, предполагает Грымов.

«Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких…» — отметил режиссер.

По мнению Грымова приговор артисту могу быт мягче, и лишние «2-3 года из объявленных восьми – прямая заслуга адвоката».

Напомним, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб водитель другого авто. Артиста приговорили к 8 годам колонии, а также лишили водительских прав на три года и обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей потерпевшей стороне.