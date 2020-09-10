Рейс Москва-Красноярск экстренно сел в Шереметьево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет Boeing 737, который летел рейсом Москва-Красноярс, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили изданию ТАСС в экстренных службах города, на воздушном судне сработал датчик неисправности.

- Самолет вылетел из Шереметьево в 07:58 по московскому времени. Спустя 40 минут сработал датчик неисправности левого высотомера, и экипаж принял решение вернуться. Судно экстренно посадили в аэропорту, откуда оно вылетело, все прошло в штатном режиме, - рассказал источник агенства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Перед посадкой борт сделал четыре круга над Ярославской областью, после этого он развернулся в сторону российской столицы. В настоящее время Boeing осматривают специалисты, они выясняют, из-за чего сработал датчик.