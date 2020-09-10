Полиция Берлина не подтвердила информацию об усилении охраны Навального Фото: REUTERS

Полиция Берлина не подтвердила информацию об усилении мер безопасности в отношении госпитализированного в клинику «Шарите» российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

- Мы пока не знаем, о какой статье идет речь, поэтому комментариев дать не можем. Информацию мы предоставим позже, - сообщили агентству ТАСС в четверг, 10 сентября, в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, что ранее издание Spiegel опубликовало материал, в котором заявило, что Алексей Навальный полностью пришел в сознание и может говорить, а также до деталей помнит произошедшее с ним до потери сознания на борту самолета. Состояние пациента улучшается, и, если так пойдет и дальше, скоро к нему будут пускать больше посетителей. На случай "нового нападения" в клинике якобы увеличили количество сотрудников правоохранительных органов, которые должны охранять оппозиционера.