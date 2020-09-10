Deutsche Bank спрогнозировал «глобальную эпоху беспорядка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Deutsche Bank спрогнозировали «глобальную эпоху беспорядка», которая постепенно приходит на смену эпохи глобализации, длившейся с 1980 года. Об этом в четверг, 10 сентября, пишет издание РБК, ссылаясь на соответствующее исследование.

Автор доклада Джим Рейд и его коллеги считают, что одной из характерных черт этой новой эпохи являет возвышение китайской экономики над экономикой Соединенных Штатов. Это противостояние, по их словам, схоже с взаимоотношениями США и СССР времен холодной войны.

Эксперты спрогнозировали продолжение увеличения глобального долга, а также политику «вертолетных денег» от центральных кредитных организаций и усиление влияния молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в 21 веке, в том числе с точки зрения их электорального веса.

«Глобальная эпоха беспорядка» также будет характеризоваться ростом инфляции, возрастанием важности вопроса изменения климата, ужесточением конкуренции поколений и новой революцией в технологической плане. Предполагается, что новую эпоху на ранних стадиях ее развития будет определят всеобщий «беспорядок и хаос».

Авторы исследования призвали не воспринимать эту эпоху как причину для отказа от инвестиций, поскольку чуть позже она принесет масштабные интервенции и ликвидность.